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رئيسة سلوفاكيا تدرس رفع السرية عن اتفاق شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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رئيسة سلوفاكيا تدرس رفع السرية عن اتفاق شراء لقاح
AFP VLADIMIR SIMICEK
رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا
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أعلنت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا أنها تريد الاطلاع على اتفاق شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا والنظر في رفع السرية عنه.

وأكدت أنها ستلتقي وزير الصحة فلاديمير لينغفارسكي يوم الثلاثاء لمعرفة سبب سرية الاتفاق وهل يمكن الكشف عنه للعلن.

وقالت تشابوتوفا إنه "لا يتسطيع أي إنسان عاقل أن يكون ضد "سبوتنيك V" أو أي لقاح آخر بغض النظر عن البلد الذي تم إنتاجه فيه، إذا كان اللقاح آمنا وفعالا".

وأضافت أن التجارب التي جرت في سلوفاكيا حتى الآن تدل على فاعلية اللقاح الروسي، مؤكدة "أننا نثق بمؤسساتنا ولا نشكك في عملها".

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يذكر أن سلوفاكيا عقدت اتفاقا مع روسيا لتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد، وحصلت على الدفعة الأولى من اللقاح في 1 مارس الماضي.

وأثارت الصفقة فضيحة سياسية كبرى في البلاد نتيجة للخلافات بين مختلف القوى السياسية داخل الحكومة، حيث عارض بعض الأحزاب شراء لقاح روسي لاعتبارات سياسية.

وأدت الفضيحة إلى استقالة وزير الصحة ماريك كرايتشي ورئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش المسؤولين عن عقد الاتفاق.

وطالب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الذي يشرف على صفقات روسيا مع دول أخرى لتوريد اللقاح، الجانب السلوفاكي بإعادة شحنة اللقاح بسبب مخالفته لشروط العقد.

المصدر: نوفوستي

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