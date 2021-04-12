فوضى في مطار ميامي بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية

شهد مطار ميامي حالة من الفوضى بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية بسبب العواصف الشديدة التي ضربت فلوريدا أمس، حيث علق الركاب في المطار لأكثر من 10 ساعات بانتظار إعادة حجز رحلاتهم.

وقد أدت العواصف إلى إلغاء 142 رحلة في ميامي وتأخير 70 رحلة يوم أمس الأحد، أما اليوم الاثنين فقد تم أيضا إلغاء 12 رحلة إضافية واستؤنف بعضها الآخر.

Currently sitting in Miami Airport with this situation. It's hour #8 of delays. I'm with a 10 year old ADHD boy and an attitudinal 14 year old girl.



I'm on drink #5. pic.twitter.com/LutsSye8uy — Rook (@RooktoF3) April 11, 2021

واشتكى البعض من غياب التباعد الاجتماعي وسط انتشار فيروس كورونا.

وكانت شركات أمريكان إيرلاينز ودلتا وفرونتير وجيت بلو وساوث وست ويونايتد من بين شركات الطيران التي ألغت الرحلات من وإلى ميامي نتيجة العواصف الشديدة التي ضربت وسط وجنوب فلوريدا.

Flight cancellations at Miami airport leave passengers stranded with no hotels, cars They noted that social distancing at the airport was “impossible.”Fortunately Florida Governor has declared COVID over in state. 😳 https://t.co/TluupDUJav — Mike Ridler (@Infiniteridler) April 12, 2021

المصدر: "ديلي ميل"