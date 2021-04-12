محاكمة سوري بتهمة القتل بدافع معاداة المثليين في ألمانيا

بدأت اليوم الاثنين محاكمة سوري يشتبه بأنه قتل مطلع أكتوبر الماضي شخصا بسبب ميوله المثلية في مدينة دريسدن الألمانية، حسب وكالة "فرانس برس".

ووجهت لعبد الله أ.ح.ح، البالغ من العمر 21 عاما وسبقت إدانته بمحاولة تجنيد أنصار لتنظيم "داعش"، تهمة ارتكاب "القتل العمد والشروع في القتل وإلحاق الضرر الجسدي الخطير".

ولدى قراءة لائحة الاتهام بعد وقت قصير من افتتاح جلسة الاستماع في المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن، تحدث المدعي العام ماركو ماير عن فعل "بدوافع قذرة نفذ بطريقة غادرة" ضد أشخاص اعتبرهم "كفارا ولأنه اعتقد أنه تعرف عليهم كمثليين وأراد معاقبتهم بالموت".

وأشار محامي المتهم من جهته إلى أن موكله "لن يعلق على القضية".

وقام المتهم مساء 4 أكتوبر 2020 بطعن شخصين مثليي الجنس يبلغان من العمر 53 و55 عاما في وسط العاصمة الساكسونية، توفي أحدهما وهو سائح ألماني من مدينة كولونيا بعد فترة وجيزة من إصابته في المستشفى بينما نجا الآخر الذي أصيب بجروح خطيرة.

وقد تم اعتقاله بعد نحو أسبوعين من الهجوم ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

ووفقا للائحة الاتهام، تصرف عبد الله أ.ح. ح. انطلاقا من "معتقداته الإسلامية المتطرفة" وكراهية المثليين جنسيا.

المصدر: "أ ف ب"