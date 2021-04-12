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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم على موقع نطنز النووي في إيران

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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم على موقع نطنز النووي في إيران
Reuters
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم على المنشأة النووية الإيرانية
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قال البيت الأبيض مساء يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية.

وأضاف أنه ليس لديه أي تعليق بخصوص التكهنات عن سبب الواقعة.

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وأكد البيت الأبيض أن واشنطن تركز على المناقشات الدبلوماسية هذا الأسبوع حول الاتفاق النووي الإيراني.

وأعلنت إيران يوم الأحد حدوث خلل في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي، فيما وصف علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هذا الحادث بأنه "إرهاب نووي".

من جهتها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر لها أن الحادث جاء نتيجة لانفجار نظمه الجانب الإسرائيلي، ومن ثم اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل مباشرة بالوقوف وراء الحادث.

ويوم الاثنين أفاد صالحي بأن "تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف وهو مستمر بقوة"، وسط خطط طهران لزيادة القدرات الإنتاجية للمنشأة 50%.

المصدر: وكالات

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