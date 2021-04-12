بينيت يقول إنه سيدعم حكومة جديدة برئاسة نتنياهو

أكد نفتالي بينيت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "يامينا" القومي، أنه سيدعم حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال بينيت للصحفيين إن حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو "يمكن أن يعتمد على حزب يامينا في تشكيل حكومة يمينية"، لكن المقاعد السبعة التي يشغلها "يامينا" بالإضافة إلى مقاعد الأحزاب اليمينية والدينية لن تجعل الائتلاف الحاكم يحوز أكثر من 59 مقعدا في الكنيست وهو ما يجعله في احتياج إلى مقعدين لضمان الأغلبية.

وترك بينيت في تصريحاته الباب مفتوحا على ما يبدو أمام الانضمام إلى ائتلاف مضاد لنتنياهو رغم أن ذلك لا يفيد في تشكيل ائتلاف حاكم يتمتع بالأغلبية إذا فشل أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة في تشكيل ائتلاف.

وقال بينيت "أيا كان الذي سيعمل إلى النهاية لتشكيل حكومة مستقرة سيجد أنني حليف نشط ومبدع"، وأضاف "أما من سيعمل لتمهيد الطريق أمام انتخابات خامسة غير حاسمة سأقاومه وسنقاومه بكل ما أوتينا من قوة".

وقد تصبح القائمة العربية الموحدة، التي فازت بأربعة مقاعد في انتخابات 23 مارس، الطرف المرجح في تشكيل الائتلاف الحاكم لكنها لم تعلن إن كانت ستؤيد ائتلافا يقوده نتنياهو الذي تودد إلى زعيمها خلال الحملة.

المصدر: رويترز