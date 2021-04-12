بريطانيا لن تمنع الاستفتاء على انفصال اسكلتندا

قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون إن الحكومة البريطانية قد لا تتمكن من منع الاستفتاء على خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة إذا أعيد انتخابها.

وتحرص نيكولا ستورجون زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي والوزيرة الأولى على إجراء استفتاء ثان حول بقاء اسكتلندا في اتحاد إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستورجون لصحيفة "غارديان" يوم الاثنين: "إذا صوت الناخبون في اسكتلندا لحزب يقول عندما يحين الوقت يجب إجراء استفتاء على الاستقلال، فلا يمكنكم الوقوف في طريق ذلك، ولا أعتقد أن هذا سيحدث".

وأضافت: "سيتحدى الناخبون ذلك دائما بسبب الموقف المفترض لحكومة المملكة المتحدة".

وصوتت اسكتلندا وإيرلندا الشمالية لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن تصويت إنجلترا، وويلز لصالح المغادرة، وزيادة إجمالي الأصوات المؤيدة، انتهى ببريطانيا خارج التكتل في يناير 2020 ومغادرة السوق الموحدة في يناير 2021.

وأفضى استفتاء سبتمبر 2014 إلى بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة بعد أن صوت 55% لصالح البقاء.

المصدر: وكالات