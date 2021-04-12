تايوان تعلن تسجيلها "أكبر توغل للقوات الجوية الصينية" حتى الآن

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان أن 25 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية اليوم الاثنين.

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وتضمنت المجموعة الصينية 14 مقاتلة من طراز J-16 وأربع مقاتلات من طراز J-10، بالإضافة إلى أربع قاذفات من طراز H-6K قادرة على حمل أسلحة نووية، وطائرتين مضادتين للغواصات وطائرة إنذار مبكر، حسب وزارة الدفاع التايوانية التي وصفت ما حدث بأنه أكبر توغل يومي منذ أن بدأت الدفاع التايوانية بالإبلاغ عن أنشطة القوات الجوية الصينية في المنطقة العام الماضي.

وتقول تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، إن سلاح الجو الصيني نفذ خلال الأشهر القليلة الماضية تحليقات متكررة بالقرب من الجزيرة، لا سيما في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي بالقرب من جزر براتاس الواقعة تحت سيطرة تايوان.

المصدر: "رويترز"