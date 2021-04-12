مصرع 34 مهاجرا جراء انقلاب مركبهم قبالة شواطئ جيبوتي‎

كشف مسؤول إقليمي في المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، أن 34 مهاجرا قضوا، بعد انقلاب مركبهم قبالة شواطئ جيبوتي.

وقال محمد عبديكر مدير المنظمة لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "34 مهاجرا لقوا حتفهم بشكل مأساوي قبالة سواحل جيبوتي بعد انقلاب قاربهم. كان المهربون ينقلون المهاجرين"، مشيرا إلى أنه "هذه هي ثاني مأساة من هذا النوع خلال أكثر من شهر".

34 migrants have tragically died off the Coast of Djibouti after their boat capsized. The migrants were being transported by people smugglers. Second such tragedy in just over a month. 20 died & several injured in March — Mohammed Abdiker (@AbdikerM) April 12, 2021

وشدد على أن "إلقاء القبض على المتاجرين بالبشر والمهربين الذين يستغلون نقاط ضعف المهاجرين ومقاضاتهم، يجب أن يصبح أولوية".

المصدر: RT