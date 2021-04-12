وزير الداخلية التركي يلتقي نظيره الليبي في أنقرة

التقى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، نظيره الليبي، خالد التيجاني مازن، بمقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

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وعبر صويلو عن سروره للقاء نظيره الليبي في تركيا، وتمنى له النجاح في منصبه الجديد، مشددا على أن "تركيا تمتلك ميراثا قديما مع ليبيا، وأنها تعمل اللازم لهذا الميراث".

وتوجه وزير الداخلية التركي إلى نظيره الليبي بالتهنئة، بمناسبة حلول شهر رمضان، لافتا إلى "وجود روابط مشتركة عديدة مع ليبيا جغرافيا وتاريخيا وثقافيا ودينيا".

كما أعرب صويلو عن ثقته بأن "اللقاء سيكون بناء للغاية".

من جهته، قال خالد التيجاني مازن إن "الصداقة بين تركيا وليبيا تعود لسنوات طويلة".

وبحسب وكالة "الأناضول"، جرى هذا اللقاء بين الوزيرين، على هامش زيارة يجريها مازن رفقة وفد ليبي يزور تركيا اليوم الاثنين، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب "الأناضول"، حضر اللقاء من الجانب التركي، القائد العام لقوات الدرك، عارف تشتين، ومدير الأمن العام، محمد أقطاش، ونائب قائد خفر السواحل، جنكيز فيتوز.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، يجري زيارة غير محددة المدة، على رأس وفد رفيع المستوى، لحضور الاجتماع الأول "للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي"، حيث يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتوقيع اتفاقيات وعقد مؤتمر صحفي مشترك، وفق "الأناضول".

وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي.

المصدر: "الأناضول"