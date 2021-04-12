الاتحاد الأوروبي يطالب "أسترازينيكا" بتوضيح سبب النقص في إمدادات لقاحها

قالت المفوضية الأوروبية إنها تسعى للحصول على توضيح من شركة "أسترازينيكا" حول نقص الإمدادات من لقاحها المضاد لكورونا إلى الاتحاد الأوروبي.

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جاء ذلك، بعد أن بعثت المفوضية برسالة إلى الشركة في مارس ضمن تسوية المنازعات.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي إن "المفوضية لا تزال تتوقع أن توضح الشركة عددا من القضايا العالقة"، مشيرا إلى عقد اجتماع بشأن هذه المسألة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها وجدت صلة محتملة بين لقاح "أسترازينيكا" وحالات التجلط الدموي التي تعرض لها أشخاص تلقوا اللقاح، في وقت قيدت دول أوروبية عدة استخدام اللقاح.

المصدر: رويترز