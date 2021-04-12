وكالة: لا تأثير على الشركات الإيطالية نتيجة التوتر الأخير بين روما وأنقرة

أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية بأن "الفظاظة المؤسسية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان"، ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لم تسفر عن أي تأثير سلبي على الشركات الإيطالية.

وكانت وسائل إعلام إيطالية تحدثت عن "انتقام" من الحكومة التركية الغاضبة بسبب عدم تلقيها اعتذارا علنيا من رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الذي وصف أردوغان مؤخرا بأنه "ديكتاتور".



وكان من المفترض أن يؤثر "الانتقام" تحديدا على شركتي "أنسالدو إنيرجيا" و"ليوناردو" الإيطاليتين مع بيع 10 مروحيات تدريب للقوات المسلحة التركية من طراز "AW169"، والعقد بقيمة 70 مليون يورو وقد يتجاوز 150 مليونا.

ونقلت وكالة "نوفا" عن مصادر مؤسسية وأخرى للشركات تحدثت أن الشركتين لم تتلقيا أي اتصال بهذا المعنى من السلطات التركية ولا من السلطات الإيطالية.



من جانبه قال متحدث باسم السفارة التركية في روما إنه قرأ المقالات بهذا الصدد، لكنه لم يتلق أي معلومات حولها من تركيا، موضحا أنه بالتالي لم تتلق السلطات الإيطالية أي اتصال حول تعليق العقود.

المصدر: نوفا