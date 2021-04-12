النيابة الهولندية تعلق على تسريب تسجيل مكالمات هاتفية لمدعى عليه في قضية "MH17"

صرحت المتحدثة باسم النيابة الهولندية، بريختي وان دي موسديك، بأن النيابة لا تعرف كيف وقعت تسجيلات المكالمات الهاتفية لمدعى عليه في قضية كارثة "MH17" في أيدي الصحفيين الهولنديين.

وردا على سؤال صحفي حول الطرق المحتملة لوقوع الوثائق السرية للقضية الجنائية في أيدي الصحفيين الهولنديين قالت: "شاهدت البرنامج الذي تتحدثون عنه. لكنني لا أعرف كيف تلقى الصحفيون هذه التسجيلات، لذلك لا يمكنني قول شيء بهذا الشأن".

وأصبح معروفا أمس الأحد أن الصحفيين الهولنديين من هيئة الإذاعة الهولندية تتوفر لديهم تسجيلات صوتية لنحو ألف مكالمة هاتفية كان المدعى عليه، سيرغي دوبينسكي، يجريها في يوليو وأغسطس عام 2014، أي قبل وأثناء وبعد الكارثة.

ويشار إلى أن هذه المكالمات قامت بتسجيلها الاستخبارات الأوكرانية. وأفاد الصحفيون في برنامج "Nieusuur" بأن هذه التسجيلات تدل على أن دوبينسكي لم يعرف عن الكارثة لعدة ساعات بعد وقوعها.

وانطلقت المحاكمة في قضية تحطم رحلة "MH17" في هولندا في 9 مارس عام 2020. وتم في إطارها توجيه اتهامات لـ 4 أشخاص بينهم 3 مواطنون روس وهم إيغور غيركين، وسيرغي دوبينسكي وأوليغ بولاتوف وأوكراني ليونيد خارتشينكو. أما أوليغ بولاتوف فتمثله في المحاكمة مجموعة من المحامين، فيما تتم محاكمة سائر المتهمين غيابيا.

وتحطمت طائرة "بوينغ" الماليزية التي كانت تقوم برحلة "MH17" من أمستردام إلى كوالا لمبور، في 17 يوليو عام 2014 في ضواحي دونيتسك شرق أوكرانيا. وكان على متنها 298 شخصا لقوا كلهم مصرعهم جراء الكارثة.

المصدر: نوفوستي