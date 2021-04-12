إخفاق فعالية "حياة البيض مهمة" في الولايات المتحدة

أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن الفعاليات تحت شعار "حياة البيض مهمة" والتي دعا منظموها لإجرائها في أنحاء الولايات المتحدة أمس الأحد، لم تسجل حضورا يذكر.

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وذكرت القناة أن المظاهرات تم التخطيط لها عبر منصات مراسلة مشفرة، وصف منظموها أهدافها بأنها "التصدي" لوسائل الإعلام والسلطات والمؤسسات التعليمية التي يُزعم أنها تضطهد البيض.

وحسب القناة، فإن شعار "حياة البيض مهمة" استخدمه منذ عام 2015 أنصار تفوق العرق الأبيض، بمن فيهم النازيون الجدد وغيرهم من المتطرفين اليمينيين.

وجرى عدد قليل من الفعاليات في بعض المدن الأمريكية، وحضر شخص واحد فقط مظاهرة في مدينة في البوكيرك بولاية نيو مكسيكو، وثلاثة أشخاص حضروا في مدينة فورت ويست في ولاية تكساس، فيما لم يتجاوز عدد المشاركين في مظاهرة بنيويورك عشرة أشخاص.

وشهدت المواقع المخصصة لهذه الفعاليات مظاهرات "مضادة" حاشدة، حيث تجمع فيها مناهضون للفاشية والعنصرية وهم يهتفون "حياة السود مهمة" و"الوحدة والتوحد".

والعام الماضي اجتاحت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب مدن الولايات المتحدة بعد وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.

المصدر: وكالات