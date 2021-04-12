شركة علمية إسرائيلية رائدة عالميا تفتتح مركزا ضخما في دبي

أفاد موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، بأن شركة Aviv Scientific الإسرائيلية، الرائدة بمجال الأبحاث وعلاجات الشيخوخة، افتتحت مركزا طبيا ضخما لها في دبي.

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ويعد هذا المركز، الذي سيقام على مساحة 7000 متر مربع، المركز الثاني لشركة Aviv Scientific في العالم، حيث افتتحت الشركة الإسرائيلية أولى عياداتها في ولاية فلوريدا الأمريكية عام 2020.

ويضم المركز في دبي طاقما من 100 فرد بينهم أطباء من تخصصات متعددة، كما أنه "يعتبر المركز الأكبر في العالم لعلاج خلايا الضغط"، وفق الموقع.

ووفق موقع "إسرائيل 24" فإن "افتتاح المركز الطبي يرمز إلى فترة جديدة من التعاون بين الإمارات وإسرائيل في مجال الطب المتطور، ويشكل مثالا عمليا لتطبيق "اتفاقيات أبراهام" وتطبيع العلاقات بين البلدين".

المصدر: إسرائيل 24