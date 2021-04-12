سفير إيران في موسكو يكشف أبرز محاور زيارة لافروف إلى طهران

وصف كاظم جلالي، سفير إيران في موسكو، زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى طهران المقررة غدا الثلاثاء، بأنها مهمة جدا في مختلف الأبعاد.

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وقال جلالي في تصريحات صحفية إن لافروف سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين الإيرانيين مختلف القضايا على الأصعدة الإقليمية والدولية والثنائية كالاتفاق النووي وملفات سوريا واليمن وأفغانستان والقضايا الاقتصادية، كما سيتم التوقيع على وثيقتين، هما "الاتفاقية الثقافية" و"خطة العمل" لتعاون وزارات البلدين.

وقال جلالي إن إيران وروسيا "تواجهان تحديات على المستوى الدولي، وإن الجانبين في هذا الوقت الحساس والمهم للغاية، يمكن أن يبدوا أكثر تقاربا لحل القضايا والمشاكل المشتركة".

وأشار السفير الإيراني إلى أن طهران وموسكو لديهما تعاون جيد على الأصعدة السياسية والأمنية والعسكرية والدفاعية، لكن هناك نقاط ضعف في المجالات الثقافية والاقتصادية، ويجب استغلال كافة الفرص، وبينها زيارة لافروف، لمعالجتها.

وذكر جلالي أنه "نظرا إلى نوع المعاملة التي يتعامل بها الأمريكيون مع الصينيين والروس، فإننا نقترح تشكيل تكتل من الدول التي خضعت للحظر تتمحور حول إيران وروسيا والصين لتقف جنبا إلى جنب".

المصدر: إرنا