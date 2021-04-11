بلينكين: عدم تعاون الصين فاقم جائحة كوفيد-19

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الأحد إن عدم تعاون الصين مع خبراء منظمة الصحة العالمية تسبب في تفاقم جائحة كوفيد-19.

وأكد أنتوني بلينكن أنه من الضروري "الوصول إلى أساس" منشأ فيروس كورونا المستجد.

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وتسلط تصريحات بلينكين الضوء على الانتقادات التي وجهها أعضاء في إدارة الرئيس جو بايدن على عدم التزام الصين بالشفافية في الأيام الأولى لتفشي الفيروس.

وقال بلينكين لشبكة تلفزيون "إن بي سي" إن الصين لم تسمح بدخول الخبراء الدوليين كما لم تقدم المعلومات في الوقت المناسب لتحقيق الشفافية المطلوبة.

وأضاف أنه نتيجة لذلك "خرج الفيروس عن السيطرة بشكل أسرع وتسبب في نتائج أكثر فظاعة، على ما أعتقد، مما كان سيحدث في ظروف أخرى".

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في 30 مارس بأنه تم حجب بيانات عن محققي المنظمة الذين زاروا الصين لتقصي منشأ الفيروس.

وجاء في تقرير للمنظمة كتب بالشراكة مع علماء صينيين ونشر في بداية الجائحة، أن الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر وأنه "من غير المرجح" أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر للأبحاث.

المصدر: رويترز