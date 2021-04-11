مسؤول إيراني عن حادث نطنز: البلاد بحاجة لتعزيزات أمنية

اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي أن الحريق الجديد في منشأة نطنز النووية دليل على وجود ثغرة أمنية في البلاد، مشيرا إلى الحاجة لتعزيزات أمنية في إيران.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب رضائي: "ألا يمكن أن يؤشر وقوع حريق جديد في منشأة نطنز النووية بعد مرور أقل من عام على الانفجار السابق على جدية حدوث تغلغل؟".

وأضاف: "اعتبروا يا أولي الأبصار.. البلد بحاجة إلى تعزيزات أمنية".

آیا وقوع مجدد آتش سوزی در تاسیسات هسته ای نطنز، آنهم در کمتر از یک سال پس از انفجار قبلی، نمی‌تواند نشان از جدی بودن پدیده نفوذ باشد؟فاعتبروا یا اولی الابصار

کشور نیاز به سالم سازی امنیتی دارد. — محسن رضایی (@ir_rezaee) April 11, 2021

وأعلنت إيران اليوم عن وقوع حادث في محطة نطنز النووية، مشيرة إلى أن "التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن أسباب الحادث ليست سوى ضجة إعلامية ولا تعتمد على أي حقائق على أرض الواقع".

وأكدت الجهات المسؤولة عن التحقيق في الحادث، أن "فريق التحقيق يدرس عدة احتمالات وسيطلع الرأي العام على كل المعلومات المطلوبة فور تحديد سبب الحادث".

عمر هواش

المصدر: RT