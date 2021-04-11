التشيك.. نصف الراغبين في تلقي لقاح كورونا يفضلون "سبوتنيك V"

أعرب نحو 47% من المشاركين في استطلاع أجري في التشيك عن أنهم يفضلون تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

إقرأ المزيد

وذكر موقع MfDNES الذي طلب إجراء الاستطلاع أن دعم اللقاح الروسي في التشيك كبير جدا، مشيرا إلى أن 46,6% من المستجوبين أبدوا استعدادهم لتلقي التطعيم به ضد فيروس كورونا المستجد في حال صدور تصريح لاستخدامه.

وأشار الموقع في تعليقه على نتائج الاستطلاع أن عدد الراغبين في تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في التشيك ازداد 7% خلال الشهر الأخير لتبلغ نسبتهم 57% من إجمالي عدد السكان، وهي نسبة تفوق بكثير مؤشرات بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا.

وفي تصريحات صحفية أعرب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان عن قناعته بأن موافقة السلطات الطبية الوطنية ستكون كافية لبدء استخدام "سبوتنيك V"، لأن إجراءات الترخيص التي تقوم بها وكالة الأدوية الأوروبية بطيئة جدا فيما يسفر النقص في جرعات اللقاحات عن عشرات الوفيات اليومية في صفوف المصابين بالفيروس.

وقال زيمان الذي تلقى التطعيم بلقاح "فايزر - بيونتيك" في بداية العام الجاري إنه مستعد لأخذ لقاح "سبوتنيك V" في المرة القادمة إذا أصبح التطعيم إجراء سنويا.

المصدر: "نوفوستي"