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الجيش التركي يدرب البحرية الليبية على "الدفاع تحت الماء"

أخبار العالم

الجيش التركي يدرب البحرية الليبية على
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تدريبات الجيش الليبي في تركيا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية تدريب عناصر القوات البحرية الليبية في مجال "الدفاع تحت الماء"، بموجب اتفاقية مبرمة بين البلدين.

وكتبت على "تويتر": "نواصل تقديم التدريبات للجيش الليبي بهدف دعم الأشقاء الليبيين الذين تربطنا بهم علاقات متعددة الأوجه تقوم على تاريخ مشترك يعود إلى 500 عام".

وأشارت إلى تقديم تدريبات في مجال "الدفاع تحت الماء" لعناصر القوات البحرية الليبية، ونشرت صورا تظهر لقطات من التدريبات.

ووقعت تركيا وليبيا في نوفمبر عام 2019، مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

المصدر: "الأناضول"

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