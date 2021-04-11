برلماني روسي: تصريحات بلينكن حول قلق واشنطن على أوكرانيا ضرب من النفاق

علق برلماني روسي اليوم الأحد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال إن الولايات المتحدة "قلقة جدا" إزاء تحركات روسيا على الحدود الأوكرانية.

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وفي حديث لـRT قال سيرغي تسيكوف عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) إن هذه التصريحات "تثير الامتعاض"، مشيرا إلى أن روسيا غير ملزمة بأخذ إذن من أحد على أي خطوات تقوم بها على أراضيها.

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية بعيدا عن حدودها، وتابع: "لقد نسي بلينكن عن توسع الناتو وكيف كانوا يزحفون إلى حدود روسيا.. وتصرفاتهم هذه هي التي تجعلنا مضطرين لإبقاء قواتنا على أهبة الاستعداد".

وذكر تسيكوف أن روسيا لا تهدد أي بلد، وأضاف: "تصريحات بلينكن ضرب من النفاق، لأن الولايات المتحدة هي التي تمثل التهديد الأكبر على المجتمع الدولي ككل وعلى أوكرانيا خاصة".

وفي وقت سابق قال بلينكن إن الولايات المتحدة تشعر بـ"قلق شديد" إزاء التصرفات الروسية على حدود أوكرانيا، حيث حشدت روسيا، قوات عسكرية لم تشهدها المنطقة منذ عام 2014.

وفي 5 أبريل أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لا تهدد أي دولة بما فيها أوكرانيا، مضيفا أن "الجيش الروسي يتحرك على الأراضي الروسية في الاتجاهات، التي يعتبرها ضرورية، وبالشكل الذي يعتبره ضروريا لضمان أمن بلادنا"، وأن ذلك "لا ينبغي أن يسبب أدنى قلق لأي طرف".

وأضاف الكرملين أن منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا تشهد انتهاكا لاتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية النزاع المسلح هناك و"أنشطة استفزازية" من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: RT