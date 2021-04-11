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إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ ديسمبر

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إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ ديسمبر
Reuters
إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ ديسمبر 2020
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 258 وفاة و21 ألفا و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا يتم تسجيلها منذ 10 ديسمبر 2020.

وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليونين و49 ألفا و78 حالة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وكانت السلطات في إيران قد أعلنت السبت فرض إغلاق عام في معظم أنحاء البلاد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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