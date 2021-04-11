سيئول: نفضّل حل قضية أموال إيران المجمدة

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونغ سي كيون، خلال مؤتمر صحفي مع نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري في طهران الأحد، إن بلاده ترغب في حل قضية الأموال الإيرانية المجمدة.

وأكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي أن سيئول "تتطلع إلى تعزيز التعاون مع طهران بعد إعادة إحياء الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكورية أكدت أهمية الإفراج عن السفينة الكورية في مضيق هرمز لما لذلك من أهمية على أمن الطاقة".

كما أكد تطلع بلاده إلى تعزيز تجارة الأدوية والمعدات الطبية مع طهران، لافتا إلى أنه أجرى اليوم مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون.

بدوره، دعا نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، كوريا الجنوبية إلى اتخاذ خطوات عملية للإفراج عن أموال إيران المجمدة، معتبرا أن امتثال كوريا الجنوبية للعقوبات الأمريكية أصاب العلاقات بين البلدين بالركود.

ولفت جهانغيري إلى أن تجميد كوريا الجنوبية الأموال الإيرانية حال دون حصول طهران على المعدات الطبية لمكافحة كورونا، مشيرا إلى الشركات الكورية تمتنع عن بيع طهران الأدوية والمعدات الطبية.

ووصل رئيس الوزراء الكوري الجنوبي إلى طهران اليوم الأحد في زيارة رسمية تستمر يومين يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال إن البنوك الكورية جمدت نحو 7 مليارات دولار ناجمة عن البيع القانوني للنفط ومشتقاته من قبل إيران، وأكد أن إيران أعربت عن موقفها للجانب الكوري بشكل شفاف وصريح، ودعته إلى الإفراج عن أموالنا المجمدة على الفور.

المصدر:RT