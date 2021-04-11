وسائل إعلام: انعقاد "الكابينت" الإسرائيلي لأول مرة منذ شهرين لبحث إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، سيعقد أول اجتماع له منذ مطلع فبراير لبحث التطورات حول إيران.

وأكدت التقارير الإعلامية أن وزير الدفاع بيني غانتس والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت طلبا عقد اجتماع للكابينت على الرغم من الخلافات السياسية العميقة داخل الائتلاف الحاكم، ومن المرجح أن يتركز اللقاء على مناقشة كيفية التعامل مع التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران.

ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الاجتماع المتوقع سيعقد على خلفية تبادل إسرائيل وإيران مؤخرا الاتهامات باستهداف السفن، والحادث الذي وقع فجر اليوم في موقع نطنز النووي الإيراني، ووصفته طهران بأنه "إرهاب نووي".

وأشارت الصحيفة أن التصعيد بين إسرائيل وإيران يأتي في ظل استئناف المفاوضات في فيينا بين طهران وواشنطن في مسعى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل