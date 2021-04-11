تركيا.. مستجدات قضية توقيف 26 ناشطة حقوقية كردية

أفرجت النيابة التركية السبت عن 9 نساء على ذمة المحاكمة ووضعت 8 رهن الإقامة الجبرية، ومددت احتجاز 8 نساء لمدة 48 ساعة أخرى، وكلهن من الناشطات اللواتي تم احتجازهن الاثنين الماضي.

جاء ذلك بعد أن داهمت شرطة ديار بكر جنوب شرق البلاد جمعية "روزا" النسائية في 5 أبريل واحتجزت 26 ناشطة في مجال حقوق المرأة بتهم تتعلق بالإرهاب، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

ومن بين المعتقلات ليلى أكغول، المستشارة السابقة لنائب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ديرسيم داغ، وعضو لجنة المرأة الاشتراكية ساتيه أوك.

KSN condemns the raid by the Turkish state on Rosa Women's Association in Amed and the arrests of 22 comrades https://t.co/4z8ADYt7Ui#TwitterKurds — Kurdistan Solidarity Network (@kurdistansolnet) April 6, 2021

وتنظر المحكمة الدستورية حاليا دعوى لإغلاق الحزب الكردي وحظر 600 من أعضائه من المشاركة السياسية.

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تأتي الاعتقالات في أعقاب خروج تركيا من معاهدة أوروبية تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، وهي خطوة أثارت احتجاجات من قبل جماعات حقوق المرأة التركية.

في الشهر الماضي، انسحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركيا من "اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، المعروفة على نطاق واسع باسم اتفاقية اسطنبول، في قرار أثار انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين.

المصدر: وسائل إعلام تركية