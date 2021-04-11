 
مباشر

تركيا.. مستجدات قضية توقيف 26 ناشطة حقوقية كردية

أخبار العالم

تركيا.. مستجدات قضية توقيف 26 ناشطة حقوقية كردية
Reuters SERTAC KAYAR
فعالية نستئية في ديار بكر جنوب شرقي تركيا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5r4

أفرجت النيابة التركية السبت عن 9 نساء على ذمة المحاكمة ووضعت 8 رهن الإقامة الجبرية، ومددت احتجاز 8 نساء لمدة 48 ساعة أخرى، وكلهن من الناشطات اللواتي تم احتجازهن الاثنين الماضي.

جاء ذلك بعد أن داهمت شرطة ديار بكر جنوب شرق البلاد جمعية "روزا" النسائية في 5 أبريل واحتجزت 26 ناشطة في مجال حقوق المرأة بتهم تتعلق بالإرهاب، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

ومن بين المعتقلات ليلى أكغول، المستشارة السابقة لنائب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ديرسيم داغ، وعضو لجنة المرأة الاشتراكية ساتيه أوك.

وتنظر المحكمة الدستورية حاليا دعوى لإغلاق الحزب الكردي وحظر 600 من أعضائه من المشاركة السياسية.

إقرأ المزيد
مآخذ الأتراك على
مآخذ الأتراك على "اتفاقية حماية المرأة" والنصوص التي دفعتهم للانسحاب منها!

تأتي الاعتقالات في أعقاب خروج تركيا من معاهدة أوروبية تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، وهي خطوة أثارت احتجاجات من قبل جماعات حقوق المرأة التركية.

في الشهر الماضي، انسحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركيا من "اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، المعروفة على نطاق واسع باسم اتفاقية اسطنبول، في قرار أثار انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين.

المصدر: وسائل إعلام تركية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا