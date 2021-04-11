عقب حادث في موقع نطنز الإيراني.. قائد أركان إسرائيل يتحدث عن "تصرفاتها في المنطقة"

حذر قائد الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي من أن "أعداء الدولة العبرية الإقليميين يدرسون خيارات الرد على تصرفاتها في المنطقة".

وصرح كوخافي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال مراسم أقيمت في مقبرة جبل هرتزل الوطنية في القدس لإحياء ذكرى العسكريين الإسرائيليين القتلى في الحروب: "تصرفات الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ليست مخفية عن أعيان أعدائنا، وهم يتابعوننا ويرون قدراتنا ويدرسون بدقة خطواتهم المستقبلية".

ورجحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن كوخافي لوح بهذا التصريح إلى وقوف إسرائيل وراء الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووي في إيران والهجوم الذي استهدف مؤخرا سفينة "سافيز" الإيرانية في البحر الأحمر.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل