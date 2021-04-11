مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضان

أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أن يوم غد الاثنين، "هو المكمل لشهر شعبان (الهجري)، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 أبريل من عام 2021".

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وهنأ كبير مفتي أستراليا، إبراهيم أبو محمد، عامة المسلمين بقرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن "أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غد الاثنين"، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة إبراهيم أبو محمد.

بيان بداية شهر رمضان لعام 1442هـ الموافق 2021م بعد الاجتماع بالسادة الأئمة والعلماء أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي في... Posted by Australian National Imams Council on Thursday, April 8, 2021

وموقع أستراليا في أقصى الكرة الأرضية شرقا، والتي تسبق دولا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني، يجعلها محط أنظار في تحديد أول أيام رمضان والأعياد في العالم الإسلامي.

المصدر: RT