غانتس: سنعمل مع واشنطن لضمان ألا يضر أي اتفاق جديد مع إيران بأمن المنطقة

رجح وزير دفاع إسرائيل بيني غانتس، إمكانية إبرام اتفاق دبلوماسي جديد مع إيران، متعهدا بأن "بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة لضمان ألا تضر أي صفقة محتملة بأمن المنطقة".

وأكد غانتس، عقد اجتماع عقده في تل أبيب اليوم الأحد مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن إسرائيل تعتبر الولايات المتحدة شريكا كاملا في كافة مسارح العمليات، بما فيها مسألة إيران.

وتابع: "تشكل طهران اليوم خطرا استراتيجيا على الأمن الدولي والشرق الأوسط برمته ودولة إسرائيل، وسنعمل بشكل وثيق مع حلفائنا الأمريكيين على ضمان أن يراعي أي اتفاق جديد مع إيران المصالح الحيوية للعالم والولايات المتحدة وعلى منع حدوث سباق تسلح خطير في منطقتها وحماية دولة إسرائيل".

بدوره، شدد أوستن على أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تلعب دورا جوهريا لضمان أمن المنطقة، مضيفا أن هذه العلاقات "راسخة ولا يمكن أن تنفصم".

ولفت إلى أن التحالف الأمريكي-الإسرائيلي مبني على الثقة، مؤكدا أنه يتطلع إلى تعزيزها.

وأكد أوستن أنه بحث مع غانتس على وجه الخصوص استمرار عملية التطبيع بين إسرائيل وجيرانها العرب.

المصدر: جيروزاليم بوست + رويترز