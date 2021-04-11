"لا ريبوبليكا": تركيا علقت شراء مروحيات من إيطاليا بسبب فضيحة دبلوماسية

أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن السلطات التركية علقت صفقة لشراء مروحيات تدريب لقواتها الجوية من الكونسورتيوم العسكري الصناعي الإيطالي Leonardo (Finmeccanica سابقا).

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر أمس السبت، أنه كان من المفترض أن يتم توقيع عقد بهذا الشأن تبلغ قيمته 70 مليون يورو في غضون أيام قليلة، لكن الجانب التركي أعلن تأجيله حتى إشعار آخر على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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ووفقا للصحيفة، فإن الصفقة بأكملها، التي يفترض بموجبها أن تحل موحيات AW169 محل مروحيات Agusta-Bell 206 القديمة، يمكن أن تعود لإيطاليا بـ150 مليون يورو.

وأشارت "لا ريبوبليكا" إلى أن عقودا اقتصادية أخرى يجري التفاوض عليها، بما في ذلك تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، أصبحت مهددة أيضا، بسبب التحرك الذي تحاول أنقرة من خلاله، حسب الصحيفة، الضغط على روما للحصول على اعتذار رسمي لكلام دراغي.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية وصف أردوغان "بالدكتاتور" إثر موقف محرج تعرضت له رئيسية المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا مؤخرا.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين إيطاليا وتركيا كان يبلغ قبل انتشار جائحة فيروس كورونا نحو 17 مليار يورو، وهناك حوالي 1,5 ألف شركة إيطالية تعمل في تركيا.

المصدر: وكالات