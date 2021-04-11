في لقاء مع نظيره الكويتي.. مسؤول إيراني يرسم مسار دخول المخدرات إلى بلاده وكمياتها

شددت شرطة مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، على ضرورة زيادة التعاون الثنائي، من أجل تسريع تبادل المعلومات بين شرطة مكافحة المخدرات في إيران والكويت.

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جاء ذلك في لقاء عبر الفيديو بين رئيسي شرطة مكافحة المخدرات الإيراني والكويتي.

من جانبه، أمل رئيس شرطة مكافحة المخدرات الإيراني، العميد مجيد كريمي، بإمكانية التعاون المتبادل بين الكويت وإيران، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة.

ولفت مجيد كريمي إلى أن "حجم تهريب المخدرات من أفغانستان وباكستان إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبير جدا، بحيث أن معظم المخدرات التي تدخل إلى إيران من أفغانستان، يتم تهريبها ونقلها إلى دول إقليمية وأوروبية"، وذلك في إشارة إلى الحجم الكبير لزراعة المخدرات وإنتاجها في أفغانستان، وضرورة زيادة التعاون الثنائي لمكافحة ظاهرة تهريب المخدرات.

وفي سياق متصل، كشف كريمي أن كمية المخدرات التي ضبطتها إيران العام الماضي بلغت حوالي 1150 طنا، وفي الربع الأول من عام 2021 بلغت 217 طنا، مشيرا إلى أن "معظم المخدرات التي تم العثور عليها، كانت معدة للتهريب الى دول الخليج، بما في ذلك الكويت، إلا ان شرطة مكافحة المخدرات في إيران بيقظتها واستعدادها، حالت دون تهريب هذه المخدرات إلى البلدان في المنطقة".

المصدر: "إرنا"