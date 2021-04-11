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كوريا الجنوبية تستأنف استخدام لقاح "أسترازينيكا" لمن هم فوق 30 عاما

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كوريا الجنوبية تستأنف استخدام لقاح
Reuters
عاملة في دار رعاية مسنين تتلقى لقاح AstraZeneca في سيئول
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قالت السلطات الكورية الجنوبية الأحد، إنها ستمضي في حملة التطعيم ضد كورونا، بعدما قررت مواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" لجميع الأشخاص المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أكثر.

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وأوقفت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء تقديم حقنة "أسترازينيكا" للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما حيث راجعت أوروبا حالات تخثر دموي لدى البالغين.

ولفتت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) في بيان إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما سيظلون مستبعدين من استئناف التطعيمات، لأن فوائد اللقاح لا تفوق المخاطر التي تتعرض لها تلك الفئة العمرية.

وتسبب الجدل العالمي حول الفعالية والآثار الجانبية للقاح "أسترازينيكا" ببعض التأخير في حملة التطعيم في كوريا الجنوبية، والتي بدأت في أواخر فبراير بهدف الوصول إلى مناعة القطيع في نوفمبر.

وقالت وكالة (KDCA) إن برنامج التطعيم في الربع الثاني يشمل معلمي مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والمشردون.

المصدر: رويترز 

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