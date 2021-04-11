صالحي: إيران من الدول المنتجة والمصدرة للأدوية المشعة بالعالم ونقترب من عتبة "صنعنة" الطاقة النووية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن "بلاده تعد من الدول المنتجة والمصدرة للأدوية المشعة في العالم"، مشيرا إلى "أن إيران تقترب من عتبة صنعنة الطاقة النووية".

إقرأ المزيد

وفي استعراض لأحدث الإنجازات في مجال التكنولوجيا النووية التي دشنتها إيران أمس السبت، أشار علي أكبر صالحي إلى أن "غالبية الإنجازات التي تم تدشينها، والبالغة عددها 133 إنجازا، تتعلق بالمجالات الزراعية منها أنظمة الإشعاع لتعقيم وإطالة عمر المنتجات الزراعية، بما في ذلك التمور وغيرها"، مضيفا أن "هنالك قسما من الإنجازات يتعلق بمجالات الصحة".

وقال صالحي: "إن إنتاجنا من الأدوية المشعة يزداد كل عام، وعلى سبيل المثال قمنا بإنتاج دواء مشع تبلغ قيمة مثيله الخارجي 15 الف يورو"، لافتا إلى أنه "لدى إيران مشروع تترا البالغ قيمة معداته 60 مليون يورو، لإنتاج الأدوية الإشعاعية، وأنه ستفتتح مرحلته الأولى في سبتمبر المقبل، وهو مشروع فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية قائلا: "إننا نقوم في الوقت الحاضر بتصدير الأدوية المشعة إلى الهند ولبنان وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية، ومن خلال المنشآت والامكانيات الجديدة سنصدر الأدوية المشعة على نطاق أوسع.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "لدينا الآن 15 نوعا من أجهزة الطرد المركزي، حيث نمتلك IR8، وIR9، وIRS، وIR5، وIR7، الناشطة في الوقت الحاضر، وقمنا بتدشين سلسلة كاملة من جهاز الطرد المركزي IR6"، كاشفا أنه "وفقا لقرار مجلس الشورى (البرلمان)، يجب أن نقوم بإعداد ونصب ألف جهاز طرد مركزي من نوع IR6" .

المصدر: "إرنا"