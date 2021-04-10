رومانيا.. إصابات كورونا تتجاوز المليون

تجاوزت إصابات فيروس كورونا في رومانيا عتبة المليون حالة، منذ الإعلان عن أول إصابة في البلاد في فبراير من العام الماضي.

وتسعى المستشفيات في رومانيا جاهدة للتعامل مع الأعداد القياسية لمرضى وحدات العناية المركزة، التي تقف حاليا عند حوالي 1500 حالة، فيما يتلقى 12000 مصاب الرعاية في المستشفيات.

وقالت مديرة معهد "ماريوس ناستا" لأمراض الرئة بياتريس مالر في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" إنه "وضع لم نعهده حتى الآن في رومانيا".

وأضافت: "نستقبل المرضى الذين يعانون من أعراض حادة والذين يصلون بمستويات منخفضة من الأكسجين ويحتاجون إلى أسرّة في وحدة العناية المركزة، فيما عدد الأسرّة محدود جدا".

وقدمت سلطات رومانيا أكثر من 3.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا لمواطنيها، فيما سجلت أكثر من 25000 وفاة بالفيروس.

المصدر: "أسوشيتد برس"