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رئيس وزراء اليونان يطالب بالتحقيق في اغتيال صحفي قتل بـ17 رصاصة (صور)

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رئيس وزراء اليونان يطالب بالتحقيق في اغتيال صحفي قتل بـ17 رصاصة (صور)
Reuters
اليونان
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دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى تحقيق سريع في جريمة اغتيال صحفي أطلقت عليه 17 رصاصة أمام منزله.

وقال ماخاليس خريسوخيذيس الوزير اليوناني المكلف بحماية الصحافة: "بناء على أمر مستعجل من رئيس الوزراء، سيتم تسريع التحقيق إلى أقصى درجة".

ووصف الوزير خريسوخيذيس عملية اغتيال الصحافي يورغوس كارايفاز بأنها "جريمة كراهية"، وأضاف أن مهنة "الضحية كصحفي" تعطي التحقيق أهمية خاصة.

وقتل كارايفاز البالغ 52 عاما بالرصاص أمام منزله في العاصمة اليونانية أثينا، وكان يعمل لصالح قناة "ستار" الخاصة، ويدير موقع "بلوكو.جر" الإخباري.

وأفاد مصدر في الشرطة اليونانية بأن كارايفاز استهدف من رجلين كانا على متن دراجة نارية أطلقا 17 رصاصة عليه، فيما دانت الجريمة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لحماية حقوق الإنسان.

وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في تغريدة: "قتل صحفي عمل مشين وجبان".

وأضافت أن أوروبا تدافع عن الحريات، وحرية الصحافة هي الأكثر قداسة على الإطلاق، مؤكدة أنه يجب أن يتمكن الصحفيون من العمل بأمان.

المصدر: أ ف ب

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