رئيس وزراء اليونان يطالب بالتحقيق في اغتيال صحفي قتل بـ17 رصاصة (صور)

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى تحقيق سريع في جريمة اغتيال صحفي أطلقت عليه 17 رصاصة أمام منزله.

وقال ماخاليس خريسوخيذيس الوزير اليوناني المكلف بحماية الصحافة: "بناء على أمر مستعجل من رئيس الوزراء، سيتم تسريع التحقيق إلى أقصى درجة".

ووصف الوزير خريسوخيذيس عملية اغتيال الصحافي يورغوس كارايفاز بأنها "جريمة كراهية"، وأضاف أن مهنة "الضحية كصحفي" تعطي التحقيق أهمية خاصة.

وقتل كارايفاز البالغ 52 عاما بالرصاص أمام منزله في العاصمة اليونانية أثينا، وكان يعمل لصالح قناة "ستار" الخاصة، ويدير موقع "بلوكو.جر" الإخباري.

#Greece: @globalfreemedia & @MediaFreedomEU statement on the murder of Giorgos Karaivaz:



"The Greek MoJ & Hellenic Police must make this case a top priority and ensure all possible steps are taken to identify & bring to justice those responsible"https://t.co/PYfvVNhgVZpic.twitter.com/BoV8dYkNJD — Jamie Wiseman (@Jamie_Wiseman_) April 9, 2021

وأفاد مصدر في الشرطة اليونانية بأن كارايفاز استهدف من رجلين كانا على متن دراجة نارية أطلقا 17 رصاصة عليه، فيما دانت الجريمة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لحماية حقوق الإنسان.

وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في تغريدة: "قتل صحفي عمل مشين وجبان".

وأضافت أن أوروبا تدافع عن الحريات، وحرية الصحافة هي الأكثر قداسة على الإطلاق، مؤكدة أنه يجب أن يتمكن الصحفيون من العمل بأمان.

[ 🇬🇷 GRÈCE ]



🔸 Giorgos Karaïvaz, journaliste populaire spécialisé dans les affaires criminelles, a été abattu devant chez lui par deux personnes circulant sur une moto. 17 douilles ont été découvertes devant le domicile du journaliste. pic.twitter.com/3WxyBCkpl1 — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) April 9, 2021

المصدر: أ ف ب