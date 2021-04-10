لماذا ترفض غريتا تونبرغ حضور مؤتمر أممي حول المناخ؟

أكدت ناشطة المناخ السويدية الشابة غريتا تونبرغ أنها لا تنوي حضور مؤتمر المناخ الذي ستنظمه الأمم المتحدة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر القادم، وكشفت عن سبب هذا القرار.

وكتبت تونبرغ أمس الجمعة على حسابها في "تويتر" تعقيبا على خبر رفضها حضور المؤتمر، أنها "تود بطبيعة الحال" حضور مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 حول تغيرات المناخ، شريطة أن يتاح للجميع المشاركة فيه بشروط متساوية.

Of course I would love to attend the Glasgow #COP26

But not unless everyone can take part on the same terms. Right now many countries are vaccinating healthy young people, often at the expense of risk groups and front line workers (mainly from global south, as usual...).

Thread-> https://t.co/pr1u7TeZxn — Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 9, 2021

وأوضحت الناشطة الشابة أن سبب رفضها يعود إلى السياسات غير العادلة التي تنتهجها حكومات الدول في مجال تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العديد من الدول تعطي حاليا اللقاح للشباب الأصحاء على حساب الفئات الأكثر عرضة للإصابة والعاملين في الخطوط الأمامية في بلدان أخرى معظمها في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتابعت: "إن لم يتسنّ للناس التطعيم وحضور القمة ليكونوا ممثلين على قدم المساواة، فإنه سيكون أمرا غير ديمقراطي وسيزيد من المشكلة. قومية اللقاحات لن تحل مشكلة الجائحة، والتحديات العالمية تحتاج إلى حلول عالمية".

وأشارت تونبرغ إلى أن اللجوء إلى التكنولوجيات الرقمية لا يكفي أيضا لحل هذه المشكلة، مشيرة إلى عدم المساوات في الوصول إلى الحواسيب والإنترنت السريع في مناطق مختلفة.

المصدر: RT