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صربيا.. احتجاج الآلاف في بلغراد مطالبين بوقف التلوث

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صربيا.. احتجاج الآلاف في بلغراد مطالبين بوقف التلوث
Reuters
صربيا.. الآلاف يحتجون في بلغراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث
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عطل آلاف المحتجين حركة المرور أمام البرلمان الصربي يوم السبت احتجاجا على تقاعس الحكومة عن منع التلوث البيئي الناتج عن صناعات مثل قطاع التعدين.

وحمل المحتجون الذين تجمعوا من مختلف أنحاء صربيا لافتات كتب عليها "اقطعوا الفساد والجريمة لا الغابات" و"الشباب يتركون البلاد لأنهم لا يستطيعون التنفس".

وفي السنوات الماضية بدأت صربيا في بيع مواردها التعدينية لشركات أجنبية رغم معارضة السكان المحليين الذين حذروا من أن زيادة التنقيب عن الخامات المعدنية يمكن أن تؤدي إلى قدر أكبر من التلوث.

وفي حين تسعى صربيا للانضمام للاتحاد الأوروبي فإنها تحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات لتحقيق المعايير البيئية اللازمة لنجاح محاولتها.

المصدر: رويترز

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