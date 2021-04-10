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احتجاجات على قيود كورونا في هلسنكي.. والشرطة توقف 20 شخصا

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احتجاجات على قيود كورونا في هلسنكي.. والشرطة توقف 20 شخصا
Reuters Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS
مظاهرا في هلسنكي احتجاجا على القيود المفروضة من قبل الحكومة الفنلندية بسبب جائحة كورونا
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أوقفت الشرطة الفنلندية ما لا يقل عن 20 شخصا أثناء مخالفات للنظام العام تخللت حملة احتجاج على قيود كورونا وسط العاصمة هلسنكي.

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وقالت شرطة المدينة عبر حسابها في "تويتر" إن متظاهرين تجمعوا في وسط العاصمة احتجاجا على القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن رجال الأمن حذروا المتظاهرين من أن تجمعهم غير قانوني ودعوهم للتفرق.

وشهدت دول أخرى احتجاجات مماثلة، منها سويسرا وبريطانيا وإيطاليا وأوكرانيا.

المصدر: RT

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