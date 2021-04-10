الادعاء الإيطالي يرفض محاكمة سالفيني على سياسة الهجرة

رفض الادعاء الإيطالي محاكمة ماتيو سالفيني زعيم الجناح اليميني على السياسة التي اتبعها ضد الهجرة.

وأخبر المدعي العام الإيطالي محكمة صقلية يوم السبت بأنه لا يوجد سبب لمحاكمة ماتيو سالفيني بتهمة الاختطاف لدوره في الإبقاء على المهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن سفينة خفر السواحل لعدة أيام صيف عام 2019.

وقال المدعي العام أندريا بونومو في جلسة استماع أولية في كاتانيا إن سالفيني كان ينفذ سياسة حكومية عندما أبقى 116 مهاجرا على متن سفينة خفر السواحل الإيطالية غريغوريتي قبالة سواحل صقلية لمدة خمسة أيام.

وكان سالفيني في ذلك الوقت وزير داخلية إيطاليا في حكومة رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، وأصر على ضرورة قبول دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للمهاجرين الذين يتم إحضارهم إلى الشواطئ الإيطالية بعد إنقاذهم من قوارب المهربين غير الصالحة للإبحار في البحر الأبيض المتوسط وعدم التخلي عن إيطاليا في التعامل معهم بمفردها.

المصدر: أ ب