احتجاجات في وارسو أثناء مراسم تأبينية في ذكرى كارثة طائرة كاتشينسكي (فيديو)

أوقفت الشرطة البولندية عددا من المتظاهرين أثناء مراسم تأبينية أقيمت في العاصمة وارسو بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لضحايا كارثة طائرة الرئيس السابق ليخ كاتشينسكي.

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وتجمع المتظاهرون في حديقة مقابل ساحة يوزف بيلسودسكي في وارسو، واحتج بعضهم على إجراء أي فعاليات جماهيرية في ظروف جائحة كورونا، فيما يطالب البعض الآخر بإلغاء القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول الساحة والطرق المؤدية إليها واعتقلت عددا من المتظاهرين.

وفي 10 أبريل 2010 تحطمت طائرة "تو-154" كانت تقل الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي ووفدا حكوميا مرافقا له بالقرب من مطار مدينة سمولينسك الروسية بسبب الرؤية السيئة الناجمة عن سوء الظروف الجوية، ما أدى إلى مقتل 96 شخصا كانوا على متنها، بينهم كاتشينسكي وزوجته وعشرات الساسة البولنديين.

المصدر: RT