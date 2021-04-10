ريابكوف: موسكو لم ولا تخطط لإجراء اتصالات مع واشنطن بشأن أوكرانيا

صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي اليوم السبت، بأن موسكو لم تجر أي اتصالات مع واشنطن بشأن أوكرانيا على مستوى وزيري الخارجية والدفاع، ولا تخطط لذلك.

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كلام ريابكوف جاء نفيا لتصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الجمعة، قائلة أن الولايات المتحدة "تتفاعل" مع روسيا على مختلف المستويات، وأن محادثة جرت على مستوى وزيري الدفاع والخارجية.

وقال نائب الوزير الروسي لوكالة "نوفوستي" اليوم السبت تعليقا على تصريحات بساكي: "يمكنني أن أسميها معلومات كاذبة وتضليلا لكل من الجمهور وحكومات الدول التي تظهر اهتماما بهذا الموضوع".

وأضاف: "لا توجد اتصالات مع ممثلين أمريكيين بشأن أوكرانيا على مستوى وزيري الدفاع والخارجية، كما أنها ليست متوقعة. والاتصالات التي جرت قبل حوالي 7-10 أيام، كانت على مستويات أخرى وبين مؤسسات أخرى".

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وحث ريابكوف واشنطن على "التحلي بمزيد من المسؤولية في معالجة هذه القضية الخطيرة" وتبادل المعلومات بين العاصمتين بشكل عام، "بعيدا عن إثارة التوترات".

كما أشار ريابكوف إلى أن موسكو تتوقع من الولايات المتحدة "تحركا فعالا لكبح سياسة تصعيد التوترات التي تنتهجها السلطات في كييف" حيال منطقة النزاع في جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: "توفوستي"