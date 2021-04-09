الطاقة الذرية: انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي

أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة إلى انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015.

وجاء تقرير الوكالة في اليوم نفسه الذي التقت فيه الدول الموقعة على الاتفاق لإحيائه، مما سيزيد على الأرجح من التوتر مع الحكومات الغربية.

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وتجنبت الوكالة اتهام إيران صراحة بانتهاك الاتفاق، لكنها ترسل في العادة مثل هذه التقارير "الخاصة" إلى الدول المعنية في حال حدوث انتهاكات فقط.

وقال دبلوماسيان لوكالة "رويترز" إن ما وصفه التقرير يرقى إلى حد انتهاك جديد.

ويتعلق الانتهاك بما يحسب رسميا ضمن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وبعد إعلان الاتفاق النووي في 2015 حددت الدول الموقعة عليه ما يمكن تصنيفه بأنه زيادة في المخزون واستثنت مواد مثل ألواح الوقود الخردة المحملة بيورانيوم مخصب إلى درجة قرب 20 بالمئة وتوصف بأنها "مهدرة"، لكن تقرير اليوم الجمعة ذكر أن إيران استردت بعضا من هذه المواد.

ورغم ضآلة كمية اليورانيوم المخصب إلا أنه يرقى إلى حد الانتهاك الجديد للاتفاق في وقت حساس خاصة في ظل مشاركة طهران والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف استشكاف سبل عودة الطرفين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

المصدر: رويترز