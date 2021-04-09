واشنطن تصدر إرشادات للمسؤولين لتشجيعهم على مزيد من التفاعل مع تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أصدرت إرشادات جديدة ستتيح مزيدا من الحرية للمسؤولين الأمريكيين لعقد اللقاءات مع نظرائهم في تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "هذه الإرشادات الجديدة تزيل قيود الإرشادات بشأن التواصل مع تايوان بما يتسق مع علاقاتنا غير الرسمية".

وأضاف أن الهدف هو "تشجيع تواصل الحكومة الأمريكية مع تايوان بما يعكس علاقتنا الوثيقة غير الرسمية".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أنه يراقب عن كثب الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة في مضيق تايوان، واعتبر أن خطوات بكين الأخيرة "قد تزعزع الاستقرار".

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "لقد عبرنا بوضوح عن مخاوفنا وقلقنا سرّا وعلنا.. مخاوفنا المتزايدة بشأن عدائية الصين حيال تايوان".

المصدر: رويترز