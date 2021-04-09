إيطاليا تسجل 718 وفاة و18938 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 718 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 487 حالة في اليوم السابق.

وأضافت أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس ارتفع إلى 18938 من 17221 حالة يوم الخميس.

وسجلت إيطاليا 113579 حالة وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، في ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.

وبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات، والذين لا يشملون من هم في وحدات الرعاية الفائقة، 28164 يوم الجمعة نزولا من 28851 في اليوم السابق.

المصدر: وكالات