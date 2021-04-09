 
مباشر

الشرطة الإسبانية تعتقل سويسريا قاد سيارته 30 كيلومترا عكس السير وبجانبه جثة

أخبار العالم

الشرطة الإسبانية تعتقل سويسريا قاد سيارته 30 كيلومترا عكس السير وبجانبه جثة
Reuters
الشرطة الإسبانية تعتقل سويسريا قاد سيارته 30 كيلومترا عكس السير في إسبانيا وبجانبه جثة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5cc

أوقفت الشرطة الإسبانية يوم الخميس مواطنا سويسريا شمال شرق إسبانيا بعدما قاد سيارة مسافة 30 كيلومترا بعكس اتجاه السير على طريق سريع مع جثة بجانب مقعد السائق.

وكان الرجل البالغ من العمر 66 عاما يقود في بادئ الأمر باتجاه فرنسا، لكن عندما تنبه إلى وجود حاجز تفتيش للشرطة على الحدود، عاد أدراجه وبدأ بالقيادة في عكس اتجاه السير، على ما أفادت ناطقة باسم شرطة كاتالونيا الإقليمية لوكالة "فرانس برس".

وبعد القيادة لأكثر من ثلاثين كيلومترا "تجاهل" خلالها السائق تحذيرات الشرطة، ترك السائق الطريق السريع وسلك طريقا فرعيا قبل أن يحصل معه حادث اصطدام على بعد حوالي عشرين كيلومترا من مدينة جيرونا، وفق بيان الشرطة.

وعندما فتش عناصر الشرطة المركبة عثروا على جثة رجل مسن على المقعد الأمامي بجانب السائق.

وأشارت الناطقة باسم الشرطة إلى أن الجثة قد تكون عائدة إلى شخص مقرب من السائق، وهو سويسري أيضا، من دون رصد أي "مؤشر إجرامي".

وفتحت الشرطة تحقيقا لتوضيح الملابسات وأوقفت السائق المقيم في إسبانيا، بصفته مرتكبا مفترضا لجنحة تهدد السلامة المرورية.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"