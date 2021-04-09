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كلية الأسلحة البريطانية: جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية

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كلية الأسلحة البريطانية: جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية
Reuters HANNAH MCKAY
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قالت كلية الأسلحة البريطانية، إن جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، الذي توفي اليوم لن تكون رسمية، وسيرقد جثمانه بقلعة وندسور قبل الجنازة في كنيسة القديس جورج.

وأضافت الكلية في بيان: "الجنازة لن تكون رسمية والجثمان لن يسجى في نعش مكشوف. سيرقد جثمان صاحب السمو الملكي في قلعة وندسور قبل الجنازة في كنيسة القديس جورج. هذه الترتيبات تتسق مع التقاليد ومع رغبات سموه".

وأضافت: "تم تعديل ترتيبات الجنازة في ظل الظروف السائدة التي تفرضها جائحة كوفيد-19 وللأسف نطلب من الناس عدم الحضور أو المشاركة في أي أحداث متعلقة بالجنازة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وفاة زوجها الأمير فيليب عن عمر ناهز 100 عام.

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وأعلن في المملكة المتحدة الحداد العام على الأمير الراحل مع تنكيس الأعلام فوق المؤسسات الرسمية.

ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عاما.

وسبق أن نقل الأمير فيليب الذي كان سيحتفل في 10 يونيو القادم بعيد ميلاده الـ100، إلى مستشفى لندني لعدة أيام في فبراير الماضي.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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