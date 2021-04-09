هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية تدرس حالات تجلط الدم بعد أخذ لقاح "جونسون أند جونسون"

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها تدرس إصابات بتجلط الدم بعد أخذ لقاح "جونسون أند جونسون" عقب تسجيل أربع حالات بينها وفاة.

وذكرت الهيئة أن لجنتها الخاصة بالسلامة "بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخذ اللقاح"، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات في الولايات المتحدة ورابعة خلال تجارب سريرية في موقع لم يحدد.

يذكر أنه جرى في الولايات المتحدة إغلاق ثلاثة مراكز للتلقيح ضد فيروس كورونا في ولاية كارولينا الشمالية بشكل مؤقت، بسبب اكتشاف مضاعفات جانبية لدى 26 شخصا بعد استخدام لقاح "جونسون أند جونسون".

المصدر: "أ ف ب" + RT