رئيس وزراء كوريا الجنوبية يبحث مطلع الأسبوع في طهران ملف الأموال الإيرانية المجمدة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ سيه-غيون سيزور طهران يومي الأحد والاثنين المقبلين، لإجراء مباحثات حول الأموال الإيرانية المجمدة في سيئول.

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بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، إن جونغ سيقوم بزيارة إلى إيران في الفترة ما بين 11 و13 أبريل لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية وإيران، على أن يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف وغيرهما.

يأتي ذلك، عقب إفراج إيران في وقت سابق من اليوم عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية "إم تي هانكوك كيمي" وبحارتها، والتي كانت قد احتجزتها بدعوى تلويثها للبيئة البحرية منذ 95 يوما.

ووفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن زيارة جونغ إلى طهران ستكون أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء كوري جنوبي منذ 44 عاما.

المصدر: RT+ يونهاب