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بدعوى إساءات جنسية.. اليونان تصادر أصولا لسفارة فنزويلا في أثينا

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بدعوى إساءات جنسية.. اليونان تصادر أصولا لسفارة فنزويلا في أثينا
Reuters
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سمحت وزارة العدل اليونانية بتنفيذ أمر محكمة مصادرة أصول من السفارة الفنزويلية بأثينا بعد قضية مرتبطة باتهامات بإساءة السلوك الجنسي والفصل التعسفي تقدمت بها موظفات سابقات بالسفارة.

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ويتطلب أمر المحكمة إذنا من الوزارة لتنفيذه، وقالت الوزارة إن "القرار لا يعرقل قدرة السفارة على العمل ككيان له سيادة"، وفقا لمسؤولين يونانيين اليوم الجمعة.

وذكرت عدة موظفات يونانيات أنهن تقدمن بشكاوى من إساءات جنسية ضد السفير السابق.

وحكمت محكمة في أثينا في 2019 لواحدة منهن بتعويض بأكثر من 30 ألف يورو. وأجلت قيود الجائحة الإجراءات القانونية في قضايا تضمنت مدعيات أخريات.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين بالسفارة الفنزويلية للتعقيب.

المصدر: AP

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