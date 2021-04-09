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رئيس المجلس الأوروبي يوضح موقفه من فضيحة "سوفا غيت"

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رئيس المجلس الأوروبي يوضح موقفه من فضيحة
AFP
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حاول رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل "بتوتر" شرح تصرفه في موقف أطلق عليه اسم "سوفا غيت" أي الأريكة. أحد الأسئلة دار حول سبب بقائه جالسا، حين لم تعط رئيسة المفوضية الأوروبية كرسيا.

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وقال ميشيل في هذا الشأن: "في هذه اللحظة، كنت مقتنعا بأن أي رد فعل من جانبي يمكن أن ينظر إليه على أنه أبوية، خاصة وأن أورسولا فون دير لاين نفسها أعربت بوضوح وبشكل واضح عن استيائها".

 وتابع رئيس المجلس الأوروبي التعبير عن وجهة نظره من الموقف المحرج بقوله: "كانت توجد مخاطرة قد تتسبب في إثارة حادثة أكثر جدية، ما سيقلل من الفرصة الهشة بالفعل لعلاقات أقل سلبية مع تركيا".

المصدر: نوفوستي

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