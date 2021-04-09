"أوكرانيا أو الموت".. شارة على بدلة رئيسة وفد أمريكي زار منطقة النزاع في أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني أن وفدا أمريكيا برئاسة الملحق العسكري في كييف العقيد بريتاني ستيوارت، زار منطقة النزاع في دونباس جنوب شرقي البلاد واطلع على الوضع العملياتي هناك.

وذكر مقر عمليات القوات المشتركة في أوكرانيا في بيان نشره عبر "فيسبوك" أن أعضاء الوفد زاروا وحدات الجيش الأوكراني، التي تنفذ مهام على خط التماس في دونباس، وتحدثوا مع أفرادها.

وقال ستيوارت، حسب البيان، "إن حكومة الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن تطورات الوضع حول حدود أوكرانيا، وتدعم بكل الطرق الممكنة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

ومن اللافت أن ستيوارت خلال زيارتها كانت ترتدي في بعض الأحيان بدلة عسكرية عليها شارة تتضمن صورة جمجمة وكلمات "أوكرانيا أو الموت"، وهي شارة لأحد ألوية الجيش الأوكراني.

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تأتي زيارة ستيوارت في الوقت الذي يشهد فيه الوضع حول دونباس تصعيدا سياسيا وميدانيا خطيرا، وحذرت موسكو السلطات الأوكرانية من مواصلة الاستفزازات في المنطقة لتفادي تجدد الحرب الأهلية هناك، بما يحمل ذلك من مخاطر للأمن الروسي أيضا.

وقال الكرملين في وقت سابق إن ظهور قوات أمريكية في أوكرانيا سيزيد من التوتر وسيدفع روسيا لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها.

المصدر: وكالات