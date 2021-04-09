جونسون ينعى الأمير فيليب

نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، الذي توفي اليوم الجمعة، قائلا إن البلاد في حالة حداد مع العائلة المالكة والملكة.

إقرأ المزيد

وقال جونسون "نتذكر الدوق قبل كل شيء لدعمه الراسخ لجلالة الملكة".

وأضاف "وإلى جلالة الملكة وعائلتها.. قلوب أمتنا معك اليوم".

وكانت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أعلنت اليوم الجمعة، أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.

وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن "الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور".

المصدر: رويترز